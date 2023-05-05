Український центр охорони здоровʼя (UHC) оприлюднив звіт Медицина під час війни: вплив повномасштабного вторгнення Росії на систему охорони здоров’я України.

Там, зокрема, мова йде і про фармацевтичний сектор. За твердженням аналітиків, фармринок суттєво впав на початку війни і, на жаль, так досі і не відновився.

Минулого року обсяги зменшилися на 23% у порівнянні з 2021 роком, а середня ціна за пакування зросла на 15%. Була 100,6 грн у 2021-му, стала 115,8 грн у 2022-му.

Попри все, система охорони здоров’я все ж вистояла, але ми отримали низку складних проблем.

– Серед них — серйозна демографічна криза, зростання фінансової неспроможності населення, порушення доступу до медичних послуг на звільнених територіях, – зазначає Діана Руснак, аналітикиня UHC.

За словами Руснак, ситуація погіршуватиметься, оскільки продовжується падіння ВВП, зростає рівень інфляції, не вистачає грошей ні у населення, ні у держави.

Проаналізувавши фармацевтичний ринок, аналітики UHC відмічають зменшення його обсягів та здорожчання ліків, отже нас очікує прогнозоване подальше зростання фінансового бар’єра у доступі до медпрепаратів.

Джерело: Український центр охорони здоров’я