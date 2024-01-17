В Україні для виявлення туберкульозної інфекції використовують інноваційні квантиферонові тести. Проте й від проб Манту не відмовилися.

Наразі в країні застосовують обидва методи виявлення латентного туберкульозу. Це проба Манту, яку раніше робили всім дітям, та квантифероновий тест — більш сучасний та точний (але й більш дорогий) лабораторний аналіз, який наразі рекомендований ВООЗ та стандартами медичної допомоги за напрямом Туберкульоз.

Чим квантифероновий тест відрізняється від проби Манту

Насамперед точністю. Якщо точність проби Манту складає 55-95% і може бути хибнонегативною через попередню вакцинацію БЦЖ чи навіть наявність нетуберкульозної мікобактеріальної інфекції, то точність квантиферонового тесту – 98-100%.

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Крім того, для проведення проби Манту необхідно мінімум два рази відвідати медзаклад: для проведення проби та для огляду через 48-72 години.

Результат квантиферонового тесту можна дізнатися одразу.

Кому призначають квантифероновий тест, а кому – пробу Манту

Наразі безоплатні квантиферонові тести призначаються для діагностування дітей із груп ризику, зокрема тих, які контактували чи контактують з хворим на туберкульоз.

Це найбільш вразлива група, адже діти інфікуються туберкульозом від батьків або близького оточення.

Окрім дітей, квантифероновий тест можуть зробити і дорослим, які мали чи мають контакт із хворим на туберкульоз, також медичним працівникам та внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

За допомогою квантиферонових тестів українським лікарям вдалося змінити підхід до вибору режиму лікування та закріпити ефект від лікування короткостроковими курсами.

У 2023 році за підтримки гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією було проведено 1 006 квантиферонових тестів у 9 регіонах: у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях та у Києві.

У 2024 році планується закупити близько 3 200 тестів. Тестування проводитиметься на базі центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) у всіх регіонах України.

Доцільність того чи іншого методу визначатиме сімейний лікар.