Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит на своїй сторінці у Facebook розповіли історію новонародженого, якого з величезним ризиком евакуювали у березні 2022 року з Чернігова, щоб врятувати життя немовляти.

– Ольга стала мамою вдруге перед початком повномасштабного вторгнення. У неї народилася двійня. Але один з хлопчиків, на жаль, помер. Через два дні почалася війна, – пишуть медики.

За їхніми словами, новонароджений Гордій відразу був киснезалежним, його стан стрімко погіршувався. Через постійні обстріли в пологовому будинку не залишилося вікон. Вся родина Ольги жила в підвалі лікарні.

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Місцеві лікарі змушені були рятувати дітей без води, опалення, світла та зв’язку. Гордій постійно лежав у кувезі, щоб зберегти тепло, його не можна було відлучати від кисню.

Через важкий стан дитини і небезпеку навколо, її боялися транспортувати в більш безпечні регіони. Гордій міг просто не пережити дорогу. Але коли кисню залишалося на 48 годин, іншого вибору не було.

Евакуація була дуже небезпечною. Під постійними обстрілами керівник відділу соцслужіння Київської митрополії ПЦУ Роман Холодов разом з лікарем-анестезіологом Миколою Дем’янюком, відчайдушними медиками та волонтерами ризикнули вивезти новонародженого. Це був єдиний шанс врятувати його життя.

З оточеного Чернігова родину евакуювали вночі. Їхали полями, з вимкненими фарами, щоб не потрапити під вогонь.

Мама Гордія розповіла, що все, що відбувалося здавалося страшним дежавю, тому що вісім років тому вона вже переживала подібне. У 2013 році у Ольги народилася перша дитина — дочка Аріна. Коли їй було сім місяців, сім’я змушена була тікати з тимчасово окупованого Донецька. Тепер обидві її дитини – ровесники війни.

Через шість годин дісталися Охматдиту. Через важкий стан легень, малюка доставили у відділення інтенсивної терапії новонароджених, підключили до апарату штучної вентиляції легень.

11 місяців за життя і здоров’я Гордія в Охматдиті боролися десятки фахівців. Дитині зробили дві операції, щоб він зміг самостійно дихати і харчуватися.

За словами завідуючої відділенням Охматдиту Ольги Зарудної, пройшов майже рік складного лікування і виходжування Гордія. Сьогодні врятована сім’я збирається покинути легендарну дитячу клініку.

Джерело: Охматдит