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Китай захлеснула хвиля смертей від Covid-19: крематорії працюють на межі можливостей

16 Грудня 2022, 12:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
крематорий
Джерело: Pixabay

Робочі крематоріїв Пекіна заявили в п’ятницю, 16 грудня, що вони перевантажені, оскільки Китай стикається зі сплеском нових випадків Covid-19. Інфекція швидко поширюється країною після трьох років суворих заходів щодо її стримування, які закінчилися минулого тижня.

Повідомляється, що два пекінських похоронних бюро підтвердили: вони працюють 24 години на добу і пропонують послуги кремації в день смерті.

– Ми кремуємо по 20 тіл на день, переважно старих. Останнім часом багато захворіли, — сказав один зі співробітників крематорію.

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Інший пекінський крематорій повідомив, що черга на кремацію розтягнулася на тиждень вперед.

Відзначається, що нещодавнє дослідження, проведене вченими з Університету Гонконгу, показало, що цієї зими в Китаї може статися близько мільйона смертей від Covid-19, якщо не буде проведена ревакцинація четвертою дозою.

Стало відомо, що Китай повідомив тільки про дев’ять офіційних випадків смерті від Covid-19 з середини листопада, незважаючи на те, що відтоді щодня реєструється понад 10 тис. випадків зараження.

Як писали китайські ЗМІ, під час раннього спалаху в Ухані про багато випадків смерті пацієнтів з Covid-позитивним статусом не повідомлялося через суворі національні критерії класифікації смертей, пов’язаних з коронавірусною інфекцією.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Китай Коронавірус Covid-19 Смерть статистика
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