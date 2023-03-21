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Кияни майже не носять маски: у столиці зберігається тенденція до зростання Covid-захворюваності

21 Березня 2023, 14:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

У столиці щотижня зростає кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМВА Валентина Гінзбург.

– З 10 по 16 березня в Києві зареєстровано 1 652 лабораторно підтверджених випадки захворювання на Covid-19, що на 384 більше, ніж за попередній аналогічний період, – зазначила Валентина Гінзбург.

За її словами, з усіх хворих – 662 чоловіки, 990 жінок і 190 дітей, найменшому з яких виповнилося лише 8 днів.

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Керівник департаменту зазначила, що для медиків такі цифри є прогнозованим результатом легковажного ставлення киян до свого здоров’я та здоров’я близьких.

– Здається, минулі спалахи цієї підступної хвороби мало кого і мало чому навчили, – констатує Гінзбург.

За її словами, в Києві майже немає людей в масках, ніхто не дотримується дистанції, не всі прикривають ніс і рот, коли кашляють і чхають.

– Я вже не кажу про те, що хворим взагалі варто залишатися вдома, лікуватися і чекати повного одужання, – наполягає Валентина Гінзбург.

Глава Департаменту нагадала, що найбільш ефективним захистом від Covid-19 залишається вакцинація.

Джерело
КМДА
Теги
Коронавірус у Києві статистика
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