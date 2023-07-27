За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 17 по 22 липня 2023 року, у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.

Діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід – показники цих токсичних речовин значно більші за допустимі норми на 15 стаціонарних постах обсерваторії у всіх 1 488 пробах атмосферного повітря.

Порівняно з попереднім тижнем підвищився рівень забруднення діоксидом сірки, оксидом вуглецю та завислими речовинами.

За даними обсерваторії, гранично допустима концентрація (ГДК) за середньодобовим вмістом діоксиду азоту була більшою у 2,7-4,3 раза на площах Деміївській, Галицькій та Бессарабській, Оболонському проспекті, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, на вулицях Академіка Стражеска, Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Інженера Бородіна, Каунаській та Скляренка.

Перевищень не спостерігалося лише на пр. Науки, 37 (в районі метеомайданчика).

Перевищення ГДК за середньодобовим вмістом діоксиду сірки у 1,5-2,8 раза фіксувалося на площах Деміївській, Бессарабській та Галицькій, Оболонському проспекті, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, на вулицях Академіка Стражеска, Олександра Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Інженера Бородіна, Каунаській та Семена Скляренка.

Перевищень не спостерігалось лише на пр. Науки, 37 (в районі метеомайданчика).

Перевищення ГДК за середньодобовим вмістом формальдегіду у 1,1-2,5 раза зафіксоване на площах Деміївській, Бессарабській та Галицькій, на проспектах Науки та Оболонському, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, на вулицях Академіка Стражеска, Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Каунаській та Скляренка.

Перевищення ГДК за середньодобовим вмістом оксиду вуглецю у 2,2 раза спостерігалося на вулиці Межигірській (21 липня); у 1,0-1,1 раза – на вулицях Академіка Стражеска, Інженера Бородіна, Скляренка (17 та 22 липня).

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Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського