Гіпертрофічна кардіоміопатія – саме з таким діагнозом поступила в Інститут серця 36-річна мешканка Дніпра. Після перенесеного COVID-19 жінка вже не могла навіть рухатися.

Спадкова хвороба готувала жінці трагічний фінал

Перспективи в неї були невтішні – ця спадкова хвороба серця рано забрала життя її мами й сестри. Ірина готувалася до такого ж фіналу. Але в Інституті серця з таким сценарієм не погодилися.

Ірині почали шукати донора для пересадки серця. Через чотири місяці він знайшовся.

Команда Бориса Тодурова успішно провела трансплантацію від посмертного донора.

Ірина відзначила, що дуже боялася операції, але і лікарі, і медсестри були поряд, що називається, 24/7, підтримували, відповідали на всі запитання, просто посміхалися.

Тепер мусить жити за двох

– Я безмежно вдячна родині донора, яка дала згоду на посмертний забір органів. Тепер мушу жити за двох, – каже Ірина.

Вона з кожним днем помічає в своєму самопочутті зміни на краще. Вже може підніматися сходами, чого ніколи раніше не могла собі дозволити.

Ірина мріє повернутися до улюбленої роботи кінологом та насолоджуватися повноцінним життям.

Джерело і фото: Інститут серця МОЗ України