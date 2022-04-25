Київський онкоцентр починає працювати у штатному режимі

Київський онкоцентр з початку війни в Україні надавав критично необхідну допомогу онкохворим містянам. Наразі він починає працювати у штатному режимі.

Про це розповіла директорка Департаменту хорони здоров’я Валентина Гінзбург.

– У поліклініці ведуть прийом лікарі – онкологи за всіма спеціальностями, повністю відновила роботу реєстратура, діагностичні відділення, відділення функціональної діагностики та терапії і чотири лабораторії. Відновлено роботу хірургії і вже виконано 54 операції, – розповіла Валентина Гінзбург.

Крім того, відновлено роботу “важкого” радіологічного обладнання.

За її словами, відділення хіміотерапії для проведення амбулаторної та хіміотерапії денного перебування, а також паліативне відділення для невиліковних онкологічних хворих не припиняли роботу під час війни. Для того, щоб мінімізувати ризики для пацієнтів та персоналу, були відпрацьовані маршрути та логістика безпечного перебування людей.

За час війни в Україні консультації у поліклінічному відділенні отримали понад 2,5 тис. пацієнтів, хіміотерапевтичне лікування – понад 2,6 тис., 109 хворих пройшли курс променевої терапії.

Джерело: Київська міська рада