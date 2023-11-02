Операція, про яку йтиметься, тривала лише годину. І вже на третій день після втручання в доброму самопочутті пацієнтка поїхала додому.

Але насправді оперативне втручання, яке провели 31-річній Любові Прокопенко, унікальне та ювелірно складне.

Для жінки, яка аж шість років не могла їсти і худла стрімкими темпами, смерть від голоду була вже реальною як ніколи.

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Що таке ахалазія стравоходу

Любов Прокопенко — з міста Черкаси. Шість останніх років вона намагалася з’ясувати, що у неї за недуга. Жінка буквально не могла їсти, після прийому будь-якої їжі вона одразу починала блювати.

Жодні обстеження не давали результату – місцеві лікарі не могли поставити діагноз. Ба більше, жінку скеровували до психіатрів. Мовляв, вона собі щось надумала.

Лише три роки тому медики таки з’ясували: у пацієнтки – ахалазія стравоходу. Це розлад моторики стравоходу, неспроможність нижнього стравохідного сфінктера повністю розслаблятися у відповідь на ковтання. Тож уся їжа повертається.

Але оперувати жоден хірург не наважувався – небезпечно.

За останній рік Любов втратила 10 кг. Здавалося, порятунку годі чекати.

Щасливий випадок привів її до Центру хірургії лікарні Святого Пантелеймона. Тут спеціалісти провели додаткові обстеження та підтвердили діагноз – ахалазія стравоходу.

Чому виникає ахалазія стравоходу

Її стравохідний сфінктер замикався та не розтискався – залишалося усього 4 мм – це критично вузький отвір, через який їжа не може потрапити у шлунок.

Як пояснює хірург Андрій Стасишин, єдиної причини появи такої аномалії немає. Її можуть викликати порушення роботи нервових клітин стравоходу, генетичні чинники, ускладнення інших захворювань.

Оперували жінку мініінвазивно. Під час втручання хірурги розсікли м’язи, які затиснули отвір між стравоходом і шлунком, та сформували манжету, аби вміст стравоходу міг вільно проходити до шлунка та не повертався.

Любов уже посміхається та страшенно хоче їсти. Хороший знак.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова