Бригада медиків швидкої допомоги Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області вчасно прибула на виклик і врятувала життя жінці, якій її кішка прокусила променеву артерію.

Про це співробітники Центру повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Інцидент стався 3 березня, до диспетчерської Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшов виклик жінки, яка стікала кров’ю і втрачала свідомість, – ідеться в повідомленні.

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За словами медиків, бригада швидкої прибула на виклик вже за сім хвилин. Виявилося, що укус кішки призвів до артеріальної кровотечі та геморагічного шоку.

Фельдшер негайно почав надавати допомогу постраждалій. Він наклав джгут і підключив інфузії до системи.

Крім того, медик викликав бригаду лікарів, які змогли стабілізувати стан жінки і доставити її в лікарню.

Променева артерія – судина великого кола кровообігу, яка виходить із плечової артерії і розташована поверхнево в променевій борозні передпліччя.

Джерело: ЦЕМДМК Одеської області