Сільвер Стіл гей і порноактер з Техасу, який дуже важко переніс мавпячу віспу. Всі стадії хвороби він фотографував і викладав у соцмережі, таким чином привертаючи увагу ЛГБТ спільноти до здоров’я.

Перший висип під нижньою губою в нього виник в середині липня. Хлопець не звернув на це уваги, думаючи, що то подряпини від бритви. Але потім в нього опухли лімфовузли, з’явилась втома, лихоманка, озноб і було важко ковтати. Лікар підтвердив мавпячу віспу.

Після того, як лихоманка пройшла, висипи почали жахливо боліти. Вони були переважно біля рота, але деякі з’явилися на деснах, і в горлі.

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– Найбільше було боляче, коли я їв. Але були часи, коли я буквально просто сидів і дивився телевізор, і раптом це було схоже на те, як тебе пронизують ножі, – згадує Сільвер.

Біль посилювався і на черговому прийому у лікаря хлопець відчув, що в нього темніє в очах і він втрачає свідомість.

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Сільвера лікували обезболюючими і противірусним препаратом, який призначають для лікування звичайної віспи. При мавпячій віспі його призначають тільки в крайніх випадках і з дозволу Центру з контролю та профілактики захворювань.

Через три тижні рани почали загоюватись. Після повного одужання Сільвер зробив вакцину від віспи, яка, як вважається, знижує ризик зараження і мавпячою. Він закликає інших американців, які є в групі ризику, зробити те саме.