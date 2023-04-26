На Волині зафіксовано перший цього року випадок ботулізму – важкого захворювання, яке спричиняє ботулотоксин. Постраждав житель Камінь-Каширського району 1978 р.н.

Коли його вранці доправили до Волинської обласної інфекційної лікарні у стані середньої важкості, він розповів, що за вечерею поласував домашніми консервованими грибочками. Через декілька годин йому стало зле: почало двоїтися в очах, не міг нормально ковтати.

Цілих 13 днів рятували чоловіка, якому поставили діагноз харчовий ботулізм. Вчасно була введена протиботулінова сироватка.

Кілька днів тому стан покращився і пацієнта виписали у задовільному стані.

Минулого року на Волині було зареєстровано 8 випадків ботулізму.

Лікарі рік у рік роз’яснюють: щоб уникнути отруєння ботулотоксином треба ретельно перевіряти їжу, котру плануєте їсти самі чи в компанії.

У жодному разі не купуйте вʼялену рибу на стихійних ринках, не споживайте продукти, що мають прострочений термін чи неналежно зберігалися, наприклад, домашні консерви.

Перші симптоми захворювання можуть виникнути вже за дві години після споживання зараженої їжі. Але найчастіше симптоми проявляються через 12–24 години. Бувають випадки, коли вони виникають і значно пізніше — наприклад, на четверту добу.

Отже, якщо у вас раптово порушився близький зір — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети, якщо виникла незрозуміла сухість у роті, пропав голос або змінився його тембр, відчуваєте нудоту, здуття живота, м’язову слабкість, не чекайте, доки само минеться, викликайте швидку.

Тим паче це терміново треба зробити, якщо з’явилася задуха і важкість у грудях.

Джерело: Волинський облцентр контролю хвороб