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Легіонела досягла Варшави: бактерію виявили у дитячому садочку, заклад працює

6 Вересня 2023, 17:49
Марина Мелехова редактор
лаборанти
Джерело: Unsplash

В одному з дитсадків Варшави виявили бактерію легіонелу. За офіційною інформацією, фахівці санітарно-епідеміологічної служби заклад не закрили, але видали низку рекомендацій.

  • Не користуватися душем протягом сімох днів.
  • Регулярно дезінфікувати приміщення.
  • Нагрівати воду до 70 °C, адже саме за такої температури бактерія гине.
  • Щотижнево проводити дослідження якості води.

Керівництво дитячого садочку запевняє, що наразі приводів для занепокоєння немає –  діти у безпеці.

–  Дитячий садок тісно співпрацює з санепідемслужбою та дотримується її рекомендацій, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що захворіти на легіонельоз можна тільки під час вдихання бризок зараженої води.

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Джерело: Rzeczpospolita

Теги
епідемія Польща хвороба
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