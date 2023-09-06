В одному з дитсадків Варшави виявили бактерію легіонелу. За офіційною інформацією, фахівці санітарно-епідеміологічної служби заклад не закрили, але видали низку рекомендацій.
- Не користуватися душем протягом сімох днів.
- Регулярно дезінфікувати приміщення.
- Нагрівати воду до 70 °C, адже саме за такої температури бактерія гине.
- Щотижнево проводити дослідження якості води.
Керівництво дитячого садочку запевняє, що наразі приводів для занепокоєння немає – діти у безпеці.
– Дитячий садок тісно співпрацює з санепідемслужбою та дотримується її рекомендацій, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що захворіти на легіонельоз можна тільки під час вдихання бризок зараженої води.
Джерело: Rzeczpospolita