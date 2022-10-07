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Легкий, маневрений, на базі БТР: у Дніпрі створили Ковчег для військових медиків

7 Жовтня 2022, 13:20
Христина Венгеляускайте Журналістка Факти ICTV Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Конструктори Дніпра створили на базі БТР зробили машину, яка дає можливість рятувати наших воїнів в декількох кілометрах від поля бою. Цей надійний стабілізаційний пункт незабаром буде переданий військовим медикам.

Як стало відомо журналістам Фактів ICTV, бронеавтомобіль має чимало переваг, серед основних – місткість і надійність. Зараз першочергове завдання зібрати кошти на машину, а долучитися до цього може кожен українець.

Зараз дивляться

За словами конструктора В’ячеслава Ляшенка, це легкоброньована машина з титановою обшивкою, яку не пробивають кулі і осколки, і хорошим шаром утеплення.

Характеристики Ковчега вражають:

  • бензобак на 500 л, який при необхідності можна збільшитийі до 800 л;
  • максимальна швидкість – 80 км/год;
  • вага -13 т.

Крім того, бронеавтомобіль оснащений фільтрами хімічного захисту і електростанцією. Він може розташовуватися в 10-15 км від передньої лінії, що значно полегшує підвезення до нього тяжкопоранених, коли рахунок йде на хвилини.

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– Спочатку цю машину створили як туристичну, але згодом переробили на військову. Салон одночасно може вмістити до 24 осіб. А при необхідності в ньому можна розгорнути справжню операційну, – каже представник благодійного фонду Євген Мироненко.

10 млн грн на купівлю цього унікального Ковчега збирає благодійний фонд. Транспорт буде переданий Першому добровольчому госпіталю імені Пирогова – військовим медикам, які рятують наших поранених захисників прямо на полі бою.

Теги
благодійні фонди Війна в Україні Медики
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