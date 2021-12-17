У Росії, в місті Виборзі, померла пенсіонерка Клавдія Петрова, яка три тижні тому, будучи вже не в силах терпіти біль від важкого онкологічного ускладнення, зважилася на самостійну операцію. Щоб випустити рідину, яка накопичувалася в черевній порожнині і завдавала жінці нестерпних страждань, вона сама собі проткнула живіт ножем в декількох місцях.

Виявила 90-річну бабусю, яка пережила війну і блокаду, її внучка, яка знайшла близьку родичку на кухні. Та лежала на підлозі, кричала від болю і звинувачувала себе за те, що трапилося. Жінку госпіталізували. Через три тижні вона померла. Але, як показав розтин, не від наслідків самостійно виконаної операції, її таки добив рак.

Онкологія у Клавдії Петрової була діагностована вже на пізній стадії, коли почався процес утворення метастаз. Крім того, у жінки була діагностована і коронавірусна інфекція.

Але від госпіталізації в інфекційний госпіталь вона категорично відмовилася. Коли терпіти біль, який завдавало вільне скупчення рідини в черевній порожнині, вже не було сил, жінка взялася за кухонний ніж.

У своїй записці, яку написала на випадок несприятливого результату, вона просила близьких пробачити її за такий вчинок, але пояснювала, що занадто боляче і важко так жити.

Джерело: КП-Петербург