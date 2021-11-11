У США зареєстрували світовий рекорд найбільш ранніх пологів. Дитина вижила після народження на 21-му тижні вагітності, що становить половину необхідного терміну в 40 тижнів.

Мішель Батлер була вагітна двійнею. На п’ятому місяці 4 липня вона раптово потрапила в лікарню університету Алабами в Бірмінгемі. Вона народила двох недоношених малюків – хлопчика і дівчинку. Остання незабаром померла через ускладнення, пов’язані зі здоров’ям.

Водночас хлопчик, якого назвали Кертісом, дивом вижив. Лікарі давали усього 1% шансів на виживання. Він важив усього 420 грамів, а тепер йому вже 16 місяців.

Дитину виписали з лікарні лише у квітні 2021 року. Увесь час хлопчик був у реанімації, три місяці — під апаратом штучної вентиляції легень. Протягом цього часу його вчили самостійно дихати та їсти.

– Статистика свідчить, що у дітей, народжених у такому ранньому віці, практично немає шансів на виживання, – розповіла лікар з університету Алабами Колм Траверс.

Нині хлопчику досі необхідний спеціальний зонд для годування та додатковий кисень. Однак, за словами медиків, він здоровий.

Alabama boy certified as world’s most premature baby https://t.co/QNB2wsiWUA — BBC News (UK) (@BBCNews) November 11, 2021

Відповідний рекорд визнали у Книзі рекордів Гіннеса. Кертіс народився на 24 години раніше за попереднього рекордсмена. Це був малюк із Вісконсина Річард Гатчинсон.

До Річарда рекорд залишався незмінним протягом 34 років. Раніше його утримував хлопчик, що народився у Канаді на п’ятий день 21-го тижня.