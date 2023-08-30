У дитячій лікарні Охматдит Львова успішно вилікували хлопчика від остеомієліту, що виник внаслідок інфекції кісткового мозку.

Ця хвороба часто вражає дітей через анатомічні особливості дитячих кісток і зазвичай виникає після травм, опіків та інших ушкоджень, які можуть бути небезпечними.

Мати дворічного хлопчика Олександра, Зоряна, помітила гульку на грудях сина і швидко звернулася до лікарів у Старому Самборі. Місцеві фтизіатри виявили кістковий туберкульоз грудної клітки та одразу дали направлення до Охматдиту.

Дитячий хірург Охматдиту Кирило Лапшин повідомив, що Олександрові зробили дві успішні операції, але лікування такої складної хвороби вимагає часу й терпіння. На хлопчика очікує інтенсивна медикаментозна терапія та реабілітація.

За словами фахівців, це не перший випадок остеомієліту серед дітей. Щороку до львівського Охмадиту з таким діагнозом звертається близько 15 маленьких пацієнтів. Тому вони закликають батьків бути дуже уважними.

Якщо дитина має підвищену температуру, слабкість і такі тривожні симптоми, як сильні болі у кінцівках, варто терміново звернутися до лікарів. Це допоможе вчасно встановити діагноз та забезпечити належне лікування.

Джерело і фото: Львівська обласна дитяча лікарня Охмадит