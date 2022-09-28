В Ужгороді запрацювала волонтерська клініка. Її створили місцеві медики, які з перших днів повномасштабної війни допомагали внутрішнім переселенцям. Спочатку вони їх безкоштовно лікували й забезпечували медикаментами у гуманітарному штабі Совине гніздо, на вокзалі, в гуртожитках. Потім – відкрили окремий кабінет. Тепер облаштували сучасний заклад із усім необхідним.

У клініці в Ужгороді – майже 40 працівників. Це місцеві лікарі і переселенці. Пацієнта приймають одночасно двоє – сімейний лікар та інтерн.

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Європейці допомогли грошима.

– Це сколихнуло всю Європу. І не тільки Європу, – розповів ініціатор створення клініки Павло Колесник. – Я написав їм просто лист, ну, крик про допомогу. Нам потрібно щось робити. У нас є маса хворих. І всі відгукнулися. Насправді, ми не очікували такого шквалу донацій

Ужгородським лікарям-волонтерам запропонували підтримку різні фонди та небайдужі люди.

– Ми хочемо, аби ця клініка слугувала навчанню студентів-медиків, інтернів – сімейних лікарів, – сказав американський сімейний лікар Марк Ремптон. – І для допомоги тимчасово переміщеним особам. Та найголовніше, щоб у цій клініці було душевне ставлення до кожного.

Волонтерську клініку створили за три місяці. Є все необхідне медичне обладнання, власна лабораторія. Тут лаборанткою працює переселенка з Кривого Рогу – Любов Суліма.

– Тут будуть тести робити. Це все буде швидко. Це дуже зручно для пацієнтів

Лікарі-волонтери залучають вузькопрофільних фахівців, які консультують хворих, оглядають, встановлюють діагноз та призначають лікування.

Медики виписують тут рецепти за державною програмою Доступні ліки і самі надають пацієнтам медикаменти, які отримують з гуманітарної допомоги.

Ужгородські медики надали безкоштовну допомогу вже тисячі переселенців.