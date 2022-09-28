Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Лікарі повертаються до життя: як працює клініка для переселенців в Ужгороді

28 Вересня 2022, 20:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
горло, врач, доктор, ангина, отоларинголог
Джерело: Depositphotos

В Ужгороді запрацювала волонтерська клініка. Її створили місцеві медики, які з перших днів повномасштабної війни допомагали внутрішнім переселенцям. Спочатку вони їх безкоштовно лікували й забезпечували медикаментами у гуманітарному штабі Совине гніздо, на вокзалі, в гуртожитках. Потім – відкрили окремий кабінет. Тепер облаштували сучасний заклад із усім необхідним.

У клініці в Ужгороді – майже 40 працівників. Це місцеві лікарі і переселенці. Пацієнта приймають одночасно двоє – сімейний лікар та інтерн.

Зараз дивляться

Європейці допомогли грошима.

 – Це  сколихнуло всю Європу. І не тільки Європу, –  розповів ініціатор створення клініки Павло Колесник. –  Я написав їм просто лист, ну, крик про допомогу. Нам потрібно щось робити. У нас є маса хворих. І всі відгукнулися. Насправді, ми не очікували такого шквалу донацій

Ужгородським лікарям-волонтерам запропонували підтримку різні фонди та небайдужі люди.

– Ми хочемо, аби ця клініка слугувала навчанню студентів-медиків, інтернів – сімейних лікарів, – сказав американський сімейний лікар Марк Ремптон. – І для допомоги тимчасово переміщеним особам. Та найголовніше, щоб у цій клініці було душевне ставлення до кожного.

Волонтерську клініку створили за три місяці. Є все необхідне медичне обладнання, власна лабораторія. Тут лаборанткою працює переселенка з Кривого Рогу – Любов Суліма.

 – Тут будуть тести робити. Це все буде швидко. Це дуже зручно для пацієнтів

Лікарі-волонтери залучають вузькопрофільних фахівців, які консультують хворих, оглядають, встановлюють діагноз та призначають лікування.

Медики виписують тут рецепти за державною програмою Доступні ліки і самі надають пацієнтам медикаменти, які отримують з гуманітарної допомоги.

Читайте також:
медсестраПрацевлаштування ВПО: на Черкащині є потреба у медичних працівниках

Ужгородські медики надали безкоштовну допомогу вже тисячі переселенців.

Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь