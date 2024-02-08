Іноді звуки нашого тіла можуть свідчити про певні проблеми зі здоров’ям. Лікарі пояснили, на які симптоми варто звернути увагу, а які можна проігнорувати.

10 підказок тіла

Бурчання в животі. Звуки у шлунку вказують на роботу вашої травної системи. Однак якщо вони супроводжуються болем, набряком або лихоманкою, це може бути ознакою шлункової інфекції або інших проблем кишківника.

Задишка та хропіння під час сну можуть свідчити про апное, небезпечний стан, який призводить до високого кров’яного тиску, хвороб серця, діабету і навіть інсульту.

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Лоскіт і тріск у колінних суглобах виникають внаслідок розриву сухожилок чи зміщення суглобів. Особливо якщо є біль або набряк.

Сопіння – звичайне явище через закладеність носа, але після травми носа говорить про пошкодження носової перегородки і потребує медичного втручання.

Клацання щелепи. Через це не треба турбуватися, просто уникайте жувальної гумки, придбайте капу, щоб уникнути погіршення стану суглобів і болю.

Шум у вухах може бути ознакою різних проблем: від вушних інфекцій до втрати слуху. Шум у вухах, що пульсує, виникає через зміну кровотоку в судинах та викликає серйозне занепокоєння.

Дзвін у вухах, або тінітус. За даними Tinnitus UK, посилення кровотоку може виникнути під час інтенсивних фізичних вправ або під час вагітності, якщо у вас важка анемія або гіперактивна щитоподібна залоза.

У деяких випадках зміни кровотоку також можуть бути спричинені затвердінням артерій, високим кров’яним тиском або пухлинами голови та шиї.

Якщо шум у вухах з’являється регулярно, погіршується слух, порушується сон чи здатність концентруватися, одна з причин – інфекція або накопичення сірки, хоча це також може бути ознакою втрати слуху.

Відчуття клацання в горлі під час ковтання може бути ознакою неврологічних захворювань, які впливають на контроль м’язів, наприклад хвороби Паркінсона. Ще одна з можливих причин – надлишок щитоподібного хряща. Усе це потребує консультації лікаря.

Відчуття гучного удару в голові вночі чи вранку. Медична назва цього захворювання – синдром вибухової голови. Згідно з дослідженням, опублікованим у Sleep Medicine Reviews, пацієнти мають скарги на звуки, що нагадують сильні вибухи, електричний струм, феєрверки та блискавки. Це триває лише одну-дві секунди, а лікарі запевняють, ніякої загрози здоров’ю немає.

Кашель зі свистом. Ми всі час від часу страждаємо на застуди. Але якщо ви помітили, що під час кашлю є свист, краще звернутися до терапевта. Це може бути симптомом астми.