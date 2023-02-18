24 лютого виповниться рік, як Росія розпочала війну з Україною, і попереду, як багато хто очікує, буде жорстока весна бойових дій.

Тисячі військовослужбовців та понад 18 тис. мирних жителів України, за даними ООН, загинули, мільйони втекли. Міста та інфраструктура по всій Україні зруйновані.

Десятки тисяч людей дістали поранення внаслідок бойових дій чи обстрілів.

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Владислав Орлов, офіцер Національної гвардії України, не бачив вибуху, але наступного моменту він усвідомив, що машина, в якій він їхав у жовтні минулого року, перекинулася і спалахнула.

Орлов, притиснутий до заднього сидіння, розповів, що спочатку не міг вибратися з машини. Думав, що його ноги були розчавлені машиною, а виявилося, що він був тяжко поранений вибухом.

Коли йому вдалося вибратися, він і його команда лежали на траві, спостерігаючи за полум’ям і визначаючи свої кроки і не вірячи, що вони вижили.

– Іноді я справді не розумію, що зі мною сталося, я все ще десь на іншій планеті, – сказав 27-річний Орлов.

Владислава доправили до української лікарні. Там йому сказали, що, можливо, доведеться ампутувати принаймні одну ногу або може так статися, що він ніколи більше не зможе ходити. Все це через переповнені лікарні та нестачу ресурсів після кількох місяців війни.

Лікарі йому сказали, що їхньою метою було врятувати його життя, а не кінцівки.

— Є багато поранених, розумієте, — розповів Орлов. – Наші лікарі, всі працюють тяжко, з ранку до вечора, працюють дуже тяжко, але немає вільних місць, недостатньо ліків, бо йде війна.

Тому почалися пошуки іншого варіанта – будь-якого варіанта.

Ешлі Матковські, американська подруга Орлова та відеооператор, яка працювала в Україні, записала, як Орлов виглядав після поранення.

Це відео привернуло увагу деяких американських волонтерів і зрештою потрапило до Гері Вассерсона, американського бізнесмена на пенсії з Нью-Йорка, який уже координував ресурси волонтерської допомоги в регіоні.

– Я почав діяти і почав дзвонити до Сполучених Штатів, – сказав Вассерсон.

Тим часом Матковські працювала з українським урядом, щоб отримати дозвіл на від’їзд Орлова, та допомогла організувати його транспортування до Польщі. Звідти Вассерсон зміг купити їм квитки на літак до Нью-Йорка.

Вассерсон сказав, що він спонсорував приїзд Орлова до Сполучених Штатів у рамках програми Єдність для України, яка надає українцям тимчасову можливість приїхати до США на два роки, якщо вони мають когось, хто може надати їм фінансову допомогу.

За його словами, найскладнішим завданням Вассерсона було привернути увагу Національної безпеки до розуміння терміновості медичних проблем.

– Щодо мене, я просто продовжую натискати, доки не знайду потрібні кнопки, і, на щастя, все стало на свої місця, – сказав він.

Роблячи крок за кроком, Вассерсон зробив запит у госпіталь спеціальної хірургії в Нью-Йорку, чи зможуть вони врятувати ноги Орлова, і сподіваючись, що вони зможуть, його прийняли.

Лікар Дуретті Фуфа, хірург-ортопед, який спеціалізується на реконструкції кінцівок, зараз допомагає виходжувати Орлова. Лікарня оплачує його хірургічні витрати через свою програму благодійної допомоги.

Фуфа назвав травми Орлова надзвичайно складними.

– Складність пов’язана з тим, що у нього були як рани м’яких тканин, так і дефекти кісток або відсутня кістка через вибухові травми та множинні переломи на кожній з ніг, – сказав Фуфа CNN.

З того часу, як Владислав прибув до Сполучених Штатів у січні, він уже переніс дві дуже тривалі процедури, щоб розпочати основний етап реконструкції його правої та лівої стопи, в яких брали участь кілька фахівців.

Сам Владислав бачить разючий прогрес.

– Тепер все чудово! Це як ціла нога, о Боже мій, — сказав він про свою дуже зашиту і досі тендітну ліву ногу.

І хоча Фуфа з оптимізмом дивиться на майбутнє ніг Орлова, він підкреслює, що відновлення – це одне, проте здатність знову ходити поки що не гарантується.

– Я попередив його, що це такий довгий шлях, що я не здивуюсь, якщо в якийсь момент ми зіткнемося з тим, що це занадто довго або занадто складно, – сказав Фуфа.

Пройшов майже рік з початку війни Росії в Україні, і Владислав найбільше у світі хоче повернутися додому та захищати свою країну.

– Звичайно, я хочу спробувати, – сказав він.

Він сподівається, що знову зможе ходити, але його надії на свою країну набагато більші. Він хоче, щоб світ знав, що йдеться не просто про конфлікт двох країн – про війну в Україні з Росією. Йдеться про жінок і дітей, життя яких перевернулося в результаті бойових дій. Йдеться про права людини.