Тут найбільший стабілізаційний пункт на Лиманському напрямку.

Кульові та осколкові рани, відірвані кінцівки, контузії… Сюди звозять усіх поранених. Допомогу воїнам надає зведений медичний загін військовослужбовців з різних бригад.

Саме завдяки їхній професійності та самовідданості через короткий проміжок часу після лікування українські воїни можуть повернутися в стрій. Більшість прагне саме цього.

Їх називають янголами-охоронцями, вірніше, янголами-рятівниками. Вони спокійно, наскільки це можливо поблизу фронту, зосереджено і впевнено надають медичну допомогу, щоб передати пораненого в госпіталь у стабільному стані.

На стабпункт поранених доставляють з формою 100. Це таблиця, де вказані основні дані бійця, інформація про надану йому домедичну та першу медичну допомогу.

Олексій, хірург зі стажем, розказує, чому ця форма така важлива.

– Першу сторону заповнює той, хто привіз пораненого, другу заповнюємо ми, уточнюємо діагноз і пишемо, що зробили і куди везти бійця далі, – роз’яснює Олексій.

За його словами, там, куди воїна евакуюють, лікарі бачитимуть, хто саме надавав допомогу пораненому на стабпункті і який результат тих стабілізаційних заходів.

На стабпункті працюють найкращі хірурги. Один з них – Олександр. Каже, що дуже важливо, чи правильно і вчасно пораненому надали домедичну допомогу на місці поранення. Тобто чи все правильно зробили побратими, щоб допомогти бійцю? Чи добре вони засвоїли уроки такмеду?

– На 90% саме від домедичної допомоги залежить життя пораненого. Якщо її не надали, хлопців можуть просто не довезти до нас. Навіть при не критичному, на перший погляд, пораненні, – говорить Олександр.

У стабілізаційному пункті на Лиманському напрямку працюють хірурги, анестезіологи, травматологи та медперсонал.

Ось привезли воїна з множинними вогнепально-сліпими пораненнями нижніх кінцівок та переломами. Лікарі в декілька рук працюють над усуненням кровотечі та роблять все необхідне – максимально швидко та професійно.

Родіон — лікар-анестезіолог. Він забезпечує прохідність дихальних шляхів, нормалізацію діяльності серцево-судинної системи та усіх інших функцій. На ньому – знечулення і знеболення при оперативних втручаннях.

– Біль — це відчуття свідоме, відповідно, людина, коли непритомна, біль відчуває. Саме анестезіолог мусить знечулити постраждалого, щоб він відчував менше болю, – говорить Родіон.

Завдяки злагодженій роботі медиків усіх спеціальностей, парамедиків, медперсоналу на всіх етапах порятунку наших бійців вдається досягати хороших показників і в рази скоротити період реабілітації пораненого в майбутньому.

Джерело і фото: Олена Гаврилюк. Військове телебачення України