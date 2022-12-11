Від верблюдів, виявляється, можна заразитись небезпечним грипом, проти якого немає ефективної вакцини.

У Великій Британії медики вже попереджені про можливий спалах верблюжого грипу, який можуть привезти вболівальники під час поїздки до Катару на Чемпіонат світу з футболу, повідомляє The Sun.

Агентство з безпеки охорони здоров’я Великобританії закликало лікарів бути уважними до людей, які скаржаться на лихоманку та утруднене дихання, особливо якщо вони відвідували Катар, де проходить ЧС-2022 з футболу. А тим, хто ще там, радять не торкатися верблюдів і не кататися на них, оскільки вони можуть бути переносниками верблюжого грипу.

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За останні роки від верблюжого грипу, або близькосхідного респіраторного синдрому (БВРС), померло понад 1 тис. осіб.

І тепер кількість випадків може зрости через величезну кількість уболівальників, які з’їжджалися до Катару на чемпіонат світу.

Верблюжий грип (MERS) набагато смертоносніший, ніж Covid-19 — більше третини людей, які заразилися ним, помирають у порівнянні з менш ніж 4% хворих на коронавірус. І проти верблюжого грипу немає ефективної вакцини.

Захворіти на верблюжий грип, або близькосхідний респіраторний синдром, можна при тісному контакті з верблюдами, а також через непастеризоване верблюже молоко. Цей вид грипу може передаватися від людини до людини. Цього року в Катарі вже було зареєстровано два випадки, і обидва рази хворі контактували з верблюдами.

Катання на верблюдах – популярне проведення часу в Катарі як серед місцевих жителів, так і серед туристів.

У інфікованих можуть бути відсутні симптоми, але є люди, які страждають від лихоманки, кашлю, утрудненого дихання, діареї та блювання.