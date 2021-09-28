З 1 жовтня хворих на Covid-19 у Харкові будуть приймати пологовий будинок №2 та Диспансер радіаційного захисту. Про це заявив директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Максим Хаустов.

Зараз у цих медичних закладах готують приміщення, персонал та наповнюють ємності киснем. Таким чином, госпітальна база міста додатково отримає 280 ліжок для лікування коронавірусної інфекції.

– Станом на 28 вересня було виведено з резерву одну лікарню – це Диспансер радіаційного захисту. Також було додано пологовий будинок №2 для лікування хворих на Covid-19, – сказав Хаустов. Він додав, якщо ситуація буде погіршуватись, то хворих розмістять і в госпіталі ветеранів війни. Нагадємо, що Харків за добу з жовтої зони перемістився до помаранчевої.