Медичні установи восьми областей України знеструмлені через обстріл та працюють на генераторах, повідомляє МОЗ.

Як повідомляє МОЗ, без світла залишилася частина лікарень у Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Київській областях. Критично важливе обладнання, операційні та реанімації живляться в них від електрогенераторів.

Окрім того, без централізованого електропостачання залишаються кілька лікарень столиці.

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В українських лікарнях на сьогодні є понад три тисячі генераторів різної потужності, що дозволяють закрити мінімальну потребу в електроенергії. Резерв палива для роботи генераторів не менше п’яти днів.

Найближчим часом заплановано постачання ще понад двох тис. генераторів.

– Кожна лікарня, яка має контракт із НСЗУ, має як мінімум один генератор, що дозволяє закрити мінімальну потребу в електроенергії та дає електроживлення в операційні та реанімації, – повідомляє МОЗ.

Крім того, зараз у лікарнях встановлено понад тисячу станцій Starlink.