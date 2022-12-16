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Лікарні восьми областей України через обстріли залишаються без світла

16 Грудня 2022, 20:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Depositphotos

Медичні установи восьми областей України знеструмлені через обстріл та працюють на генераторах, повідомляє МОЗ.

Як повідомляє МОЗ, без світла залишилася частина лікарень у Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Київській областях. Критично важливе обладнання, операційні та реанімації живляться в них від електрогенераторів.

Окрім того, без централізованого електропостачання залишаються кілька лікарень столиці.

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В українських лікарнях на сьогодні є понад три тисячі генераторів різної потужності, що дозволяють закрити мінімальну потребу в електроенергії. Резерв палива для роботи генераторів не менше п’яти днів.

Найближчим часом заплановано постачання ще понад двох тис. генераторів.

– Кожна лікарня, яка має контракт із НСЗУ, має як мінімум один генератор, що дозволяє закрити мінімальну потребу в електроенергії та дає електроживлення в операційні та реанімації, – повідомляє МОЗ.

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Крім того, зараз у лікарнях встановлено понад тисячу станцій Starlink.

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина в Україні
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