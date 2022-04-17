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Лікарня Димера в умовах окупації не закрилась ні на день: тут рятували і лікували, чим могли

17 Квітня 2022, 17:16
Христина Величанська Кореспондентка Факти ICTV Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Димер, Козаровичі

Димерська селищна лікарня працювала весь період окупації Димера російськими військами. Її керівниця, в.о. директора Тетяна Давиденко розповіла, як їм прийшлося надавати медичну допомогу у цих умовах.

війна- Наша лікарня не мала хірургічного відділення, – почала розповідь Тетяна Давиденко. – Тут лікувалися люди із інсультами та серцевими захворюваннями. Коли почалися обстріли, то ми почали надавати допомогу пораненим.

 – А ось жіночку одну ми втратили, на жаль, – сказала лікарка. – У неї були проникаючі поранення у грудну порожнину і в черевну. Та якщо з проникаючими в грудну клітку ми ще справлялися, то у її випадку потрібна була дуже складна операція. А  не змогла домовитися про те, щоб її переправили до лікарні. А всі інші видужали.

Не було засобів для наркозу, операції проводили під місцевою анестезією чи застосовували сильнодіючі медикаменти. Було трохи перев’язувального матеріалу, трохи ліків. Ось так і перебивалися медики, але свою роботу виконували на відмінно.

Весь час окупації Димера в лікарні працював травматолог з Охматдиту Олександр Юрчак. Він не зміг виїхати то й залишився провідним спеціалістом з травм на весь цей час.

На питання, як російські військові поводилися з лікарями та пацієнтами, тендітна пані Тетяна відповіла так:

 – Спочатку було страшно, та коли вони вимагали зустрічі з головним лікарем, я вийшла і сказала, що говоритиму з ними як офіцер, – розповіла лікарка. – Ти, кажу, офіцер військовий, а я медичної служби, отже, цивільних не стріляти, сюди не  заходити.  Не знаю, що подіяло, але вони пішли і сюди не заходили ані разу.

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Теги
Війна в Україні , Медицина в Україні
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