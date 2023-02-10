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Лікарська недбалість акушера-гінеколога коштувала 34-річній жінці важких ускладнень

10 Лютого 2023, 17:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
врач арест
Джерело: Depositphotos

Оболонською окружною прокуратурою Києва повідомлено про підозру співробітнику однієї з приватних клінік за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч.1 ст.140 КК України).

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

– Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2020 року 34-річна потерпіла звернулася до акушера-гінеколога однієї з приватних клінік на столичній Оболоні, – йдеться у повідомленні.

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В результаті лікар неправильно оцінила результати УЗ-дослідження і поставила невірний діагноз, що зумовило виникнення ускладнень з внутрішньою кровотечею і важкого шоку. Це призвело до тяжких наслідків для здоров’я пацієнтки.

У повідомленні пресслужби також зазначається, що висновком комплексної судово-медичної експертизи підтверджено причинно-наслідковий зв’язок між діями медика та тяжкими наслідками для потерпілої.

За вчинене лікарю загрожує покарання до двох років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Оболонського УП ГУ НП у м.Києві.

Джерело
Прокуратура Києва
Теги
Київ недбалість лікарів Прокуратура
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