Оболонською окружною прокуратурою Києва повідомлено про підозру співробітнику однієї з приватних клінік за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч.1 ст.140 КК України).
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
– Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2020 року 34-річна потерпіла звернулася до акушера-гінеколога однієї з приватних клінік на столичній Оболоні, – йдеться у повідомленні.
В результаті лікар неправильно оцінила результати УЗ-дослідження і поставила невірний діагноз, що зумовило виникнення ускладнень з внутрішньою кровотечею і важкого шоку. Це призвело до тяжких наслідків для здоров’я пацієнтки.
У повідомленні пресслужби також зазначається, що висновком комплексної судово-медичної експертизи підтверджено причинно-наслідковий зв’язок між діями медика та тяжкими наслідками для потерпілої.
За вчинене лікарю загрожує покарання до двох років позбавлення волі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Оболонського УП ГУ НП у м.Києві.