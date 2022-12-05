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Лікарська таємниця: в окупованому Херсоні медики підробили медкарти дітей, щоб їх не відвезли до Росії

5 Грудня 2022, 13:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Лікарська таємниця: в окупованому Херсоні медики підробили медкарти дітей, щоб їх не відвезли до Росії
Джерело: Depositphotos

Співробітники дитячої лікарні у Херсоні розповіли, як вони таємно планували рятувати немовлят від російських загарбників після їхнього вторгнення до міста у лютому.

Російські окупанти підозрюються в тому, що вони забирають дітей-сиріт і відправляють їх до Росії, що спонукало співробітників дитячої обласної лікарні в Херсоні розпочати фальсифікацію медичних карт, щоб створити враження, що вони надто хворі, щоб пересуватися.

– Ми навмисно написали неправдиву інформацію про те, що діти хворі та їх не можна транспортувати, – заявила завідувачка відділення інтенсивної терапії Ольга Пілярська.

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Лікарі весь час боялися, що росіяни дізнаються про це, але все ж таки вирішили за всяку ціну рятувати дітей.

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Джерело
The Guardian
Теги
Війна в Україні
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