Співробітники дитячої лікарні у Херсоні розповіли, як вони таємно планували рятувати немовлят від російських загарбників після їхнього вторгнення до міста у лютому.

Російські окупанти підозрюються в тому, що вони забирають дітей-сиріт і відправляють їх до Росії, що спонукало співробітників дитячої обласної лікарні в Херсоні розпочати фальсифікацію медичних карт, щоб створити враження, що вони надто хворі, щоб пересуватися.

– Ми навмисно написали неправдиву інформацію про те, що діти хворі та їх не можна транспортувати, – заявила завідувачка відділення інтенсивної терапії Ольга Пілярська.

Лікарі весь час боялися, що росіяни дізнаються про це, але все ж таки вирішили за всяку ціну рятувати дітей.