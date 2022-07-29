Є такий психічний розлад, коли пацієнт зображує, що хворий, чи навмисно породжує в собі симптоми хвороб.

Яка у цьому вигода, запитаєте ви? Жодної матеріальної вигоди немає. Все просто – маніпулятор хоче таким чином звернути на себе увагу, щоб люди стали піклуватися про нього, щоб опинитися у центрі уваги. Неважливо, що він лежатиме в лікарні, а крутитимуться навколо медпрацівники. Увага та турбота – ось мета уявного хворого.

А для медпрацівників, між іншим, діагностика цього захворювання може стати складним завданням. Адже такі пацієнти часто дуже переконливі та вмілі маніпулятори.

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До чого тут Мюнхгаузен

Подібна поведінка називається синдромом Мюнхгаузена. І названий він на честь німецького аристократа барона Мюнхгаузена, який прославився тим, що розповідав неймовірно фантастичні, іноді навіть дикі історії про свої пригоди та подвиги. Але в них мало хто вірив, окрім нього самого.

Особливості поведінки

Варіанти поведінки людей із синдромом Мюнхгаузена:

У скаргах та оповіданнях акцент робиться на фізичних симптомах, наприклад, стверджують, що болить у голові, грудях чи болить живіт. У скаргах та оповіданнях переважають симптоми психічного розладу,

наприклад, заяви про те, що вони чують голоси, або бачить речі, яких насправді немає.

Більше того, є люди, які активно намагаються захворіти, наприклад, навмисно заражаючи рану втиранням у неї бруду.

Деякі люди з синдромом Мюнхгаузена можуть роками кочувати з лікарні до лікарні з довгим переліком захворювань. Але коли персонал виявляє брехню, пацієнт може раптово залишити лікувальний заклад, щоб згодом з’явитися вже в іншому.

Люди з синдромом Мюнхгаузена можуть настільки увійти в роль хворого, що переносять іноді серйозні, болючі, а іноді й небезпечні для життя операції, хоча знають, що не потребують їх.

Причини синдрому

В чому ж причина синдрому Мюнхгаузена? Явище це мало вивчене, але кілька факторів усе ж таки визначені:

дитячі травми

емоційні травми чи хвороби у дитинстві, які часто призводили до надання медичної допомоги;

розлад особистості, за якого спостерігається порушення мислення та поведінки.

Це захворювання належить до уявних розладів і є станом, при якому пацієнти звертаються до медичних працівників з проханням або вимогою обстежитися і лікуватися за ознаками та симптомами, які вони свідомо сфабрикували без очевидної причини.

Нерідко такого роду пацієнти хочуть обстежити весь організм (модний зараз Check up), щоб не пропустити якийсь важливий симптом.

Види Мюнхгаузенів

Пацієнти з синдромом Мюнхгаузена поділяються на дві групи:

ті, хто вигадує захворювання для себе, тобто для внутрішнього споживання;

ті, хто виносить розповіді про “симптоми” хвороб на загальне обговорення, тобто приваблює публіку.

Про першу категорію пацієнтів ви прочитали вище. До другої групи в переважній більшості належать молоді жінки, які постійно шукають хвороби у своїх дітей або батьків, тягаючи їх від одного лікаря до іншого, завдаючи такою турботою рідним лише страждання.

Лікування синдрому

Лікування відбувається тим ефективніше, чим швидше пацієнт визнає наявність у нього психічного розладу.

У разі, коли постійні маніпуляції та брехня з боку пацієнта не припиняються, це унеможливлює контакт хворого та лікаря.

Хоча стандартного лікування синдрому Мюнхгаузена немає, ефективними вважаються такі методи психотерапії:

когнітивно-поведінкова терапія

психоаналіз

сімейна терапія

Але це може дати надію на успіх лише тоді, коли пацієнт сам хоче бути здоровим.