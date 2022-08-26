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Ліків поки немає: у США загадковий вірус вбиває десятки цуценят

26 Серпня 2022, 10:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
собаки
Джерело: Depositphotos

Десятки цуценят в Мічигані (США) вмирають від загадкової хвороби, яка, за словами офіційних осіб, нагадує смертельний вірус, від якого немає ліків.

Місцева влада заявила, що станом на понеділок, 22 серпня, в окрузі Отсего загинуло понад 30 собак.

– Більшості з цих собак було менше двох років, хоча одній з них було чотири роки, – повідомила директор притулку для тварин округу Отсего Мелісса Фіцджеральд.

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Міністерство сільського господарства штату Мічиган заявило, що хвороба схожа на парвовірус, який американський клуб собак описує як висококонтагіозний і смертельний особливо для цуценят та нещеплених собак. Цей вірус не лікується.

Симптоми у собак включають блювання та діарею.

Ветеринари радять місцевим жителям тримати своїх собак вдома, не водити їх в парки і не вигулювати.

Департамент сільського господарства штату Мічиган заявив, що працює з іншими державними та федеральними органами, місцевими ветеринарами та місцевими органами контролю за тваринами, щоб дізнатися більше про цю хворобу.

Джерело
Insider
Теги
Ліки лікування Смертельні віруси Собаки США
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