Російського диктатора Володимира Путіна лікують кращі західні лікарі, тому він досі живий. Про це в інтерв’ю одному з українських ЗМІ розповів заступник начальника військової розвідки України (ГУР) генерал-майор Вадим Скібіцький.

Під час бесіди журналіст видання нагадав, що генерал армії України, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж ще в 2000-і роки повідомляв, що Володимир Путін серйозно хворий. Протягом останнього часу ходять чутки, що диктатору вже недовго лишилося.

У зв’язку з цим журналіст попросив Скібіцького прокоментувати: чи може ГУР підтвердити, що це не порожні розмови.

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– На жаль, Путіна лікують кращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські, все закінчилося б швидше, – відповів він.

Нагадаємо, що раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Путін хворіє довго і дуже серйозно, але побачити перемогу України у війні він встигне.

Джерело: Delfi