Кожен третій українець страждає від печії, але не кожен звертається з такою проблемою до лікаря.

І мало хто знає, що нібито невинна печія може призвести до розвитку важких захворювань, серед яких запальні процеси стравоходу, кровотечі та навіть ракові утворення.

Саме зі скаргами на відрижку і печію до Центру хірургії Лікарні Святого Пантелеймона звернулась 57-річна жінка. Оглянувши пацієнтку, лікарі скерували її на гастроскопію та рентгенографію з контрастуванням.

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Завдяки дослідженню у жінки виявили грижу стравохідного отвору діафрагми. На таку патологію страждає 25-30% дорослих. Це захворювання, під час якого жовч і соляна кислота зі шлунку закидається в стравохід.

Щоб допомогти пацієнтці, хірурги провели лапароскопічне втручання за допомогою нового сучасного обладнання. Під час операції спеціалісти ліквідували грижу, перемістили шлунок у звичне анатомічне положення та виконали реконструкцію отвору діафрагми, сформувавши новий клапан.

Операція тривала всього на всього 59 хвилин та вже наступного дня без жодних скарг жінка поїхала додому.

Це важливий приклад того, як правильна діагностика та досвід фахівців можуть значно покращити якість життя здоров’я та запобігти серйозним ускладненням.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова