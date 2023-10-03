Маленька Стейсі із Закарпаття повернула собі усмішку після успішного інноваційного лікування у Міжрегіональному центрі дитячої щелепно-лицевої хірургії у Львові.

У п’ять років дівчинка страждала від судинної мальформації у правій щічці, яка робила її обличчя асиметричним та заважала їй посміхатися.

Батьки Стейсі шукали допомоги для своєї доньки і прибули до Львова.

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Після проведення МРТ і УЗД було встановлено, що у дівчинки є складна судинна мальформація, розташована у товщі жувального м’яза та досягає розмірів 3,5 см. Операція була надто ризикованою через можливі ушкодження нервів та великих судин, що могло б погіршити якість життя малечі.

Щелепно-лицева хірургиня Центру, Христина Погранична, запропонувала інноваційний метод лікування – ін’єкційну склерозуючу терапію.

Замість операції, Стейсі отримала три уколи спеціальної речовини, яка “склеїла” аномальні судини та перетворила їх у нефункціональні тяжі, при цьому не зачіпаючи здорових судин.

Лікування тривало півроку, і вже після першої процедури мальформація зменшилась вдвічі, а кровоплин ускладнення припинився після другої процедури. Після третьої процедури лікарі підтвердили остаточну перемогу над хворобою.

– Наша ціль – не дати мальформації далі так інтенсивно рости, наскільки можливо зупинити кровотік, – наголосила дитяча хірургиня, Юлія Хомин.

Стейсі тепер знову може посміхатися, а її обличчя залишилося без шрамів чи рубців після лікування.

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Джерело: Міжрегіональний центр лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння

Фото: Міжрегіональний центр лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння