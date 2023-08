Цікавий і дуже перспективний варіант клітинної терапії діабету відкрили швейцарські вчені.

Пересадивши генетично модифіковані клітини підшлункової залози під шкіру діабетикам, вони домоглися додаткового виділення інсуліну у відповідь на певні звукові подразнення.

Щоправда, успіху вдалося досягти поки що лише в дослідах на мишах, хворих на діабет І типу. Найефективніше на тварин діяла пісня We Will Rock You гурту Queen. Взагалі музика цього гурту виявилася справді цілющою для мишей-діабетиків.

А ось класична та інструментальна мали ледь помітний вплив.

Щоденно миші отримували 15-хвилинну порцію Queen, що забезпечувало нормальний рівень інсуліну в крові.

Чи можна це назвати дивом? Навряд чи. Просто вчені кинули свій погляд на механочутливі іонні канали клітин, крізь які транспортуються речовини під впливом механічного подразника.

І оскільки звук може проявлятися механічними вібраціями, то він теж є таким подразником.

Чому б з допомогою звукових хвиль не спонукати клітини виділяти біологічно активні речовини, зокрема інсулін, якого потребують хворі на діабет? Певно, з цього запитання і почалася наукова робота.

Експериментально було доведено, що для запуску цього механізму, піддослідних треба поміщати безпосередньо на музичну колонку.

Лише звук із частотою 50 герців на безпечній для слуху гучності 60-85 децибелів найкраще змушував клітини виділяти інсулін.

Під звуки музики гурту Queen у мишей за 5 хвилин вивільнялося 70% інсуліну, що в них виробився за чотири години, а за 15 хвилин — весь.

Дослідники використали для дослідження людські клітини підшлункової залози та внесли в них ген механочутливого іонного каналу, тобто надали їм здатності відгукуватися на звук.

Потім стало зрозуміло, що не обов’язково поміщати піддослідних із трансплантованими клітинами безпосередньо на динамік, достатньо було прикласти джерело звуку до шкіри в місці імплантації. А от навушники ніяк не змінювали ситуацію.

Це відкриття у майбутньому зможе стати основою розробки технології, за допомогою якої лікувати таке важке захворювання, як діабет, можна буде прослуховуванням улюбленої музики.

Источник и фото: The Lancet, Наука