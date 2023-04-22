Завдяки постанові Уряду Про внесення змін до Порядку направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, відтепер прибрані всі бюрократичні процедури при оформленні наших поранених в закордонні медичні клініки.

– Сьогодні приймаємо постанову про спрощення виїзду наших поранених бійців на лікування за кордон. Тепер таке направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, без черг, без бюрократії, – сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, тепер проведення консиліуму військово-медичного закладу більше не потрібне.

Прем’єр-міністр під час засідання уряду зазначив, що це суттєвий крок, аби захисники України могли в максимально стислі терміни отримати необхідне лікування чи реабілітацію за кордоном, без зайвих бюрократичних процедур.

– Українські бійці щодня ризикують своїм життям і здоров’ям, захищаючи наше з вами життя і свободу. Наше спільне завдання — забезпечити всі умови для надання їм усієї необхідної медичної допомоги,— зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що цим рішенням Україна суттєво спростил та вдосконалила діючу систему медичної евакуації за кордон для військових.

Фото: Перше медоб’єднання Львова