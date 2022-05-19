Клініки Ізраїлю прийматимуть українських пацієнтів для лікування та продовжать допомагати онкохворим пацієнтам.

Таку заяву зробив очільник МОЗ України Віктор Ляшко. Він обговорив це під час зустрічі з міністром охорони здоров’я Ізраїлю Ніцаном Горовицем та послом Ізраїлю в Україні Михайлом Бродським.

– Сьогодні ми говоримо не лише про гуманітарну допомогу та прийом українців на лікування в ізраїльські клініки, а й про потужну підтримку на міжнародній арені, – зазначив Віктор Ляшко.

За інформацією профільного відомства, зараз в ізраїльських лікарнях безкоштовно лікуються українські діти з онкологічними захворюваннями. Планується, що найближчим часом відправлять нових маленьких пацієнтів.

Загалом за час повномасштабної війни в Україні Ізраїль відправив до країни 10 швидких та понад 500 т гуманітарної допомоги, серед якої – медикаменти, витратні матеріали, аптечки та турнікети.

Також влада країни надала польовий шпиталь, який півтора місяця працював на Львівщині, завдяки цьому допомогу було надано 6 тис. українських пацієнтів.