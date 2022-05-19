Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Лікування поранених та допомога онкохворим – Ізраїль продовжить підтримувати Україну

19 Травня 2022, 08:27
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
лікарня, електронна система
Джерело: Depositphotos

Клініки Ізраїлю прийматимуть українських пацієнтів для лікування та продовжать допомагати онкохворим пацієнтам.

Таку заяву зробив очільник МОЗ України Віктор Ляшко. Він обговорив це під час зустрічі з міністром охорони здоров’я Ізраїлю Ніцаном Горовицем та послом Ізраїлю в Україні Михайлом Бродським.

– Сьогодні ми говоримо не лише про гуманітарну допомогу та прийом українців на лікування в ізраїльські клініки, а й про потужну підтримку на міжнародній арені, – зазначив Віктор Ляшко.

За інформацією профільного відомства, зараз в ізраїльських лікарнях безкоштовно лікуються українські діти з онкологічними захворюваннями. Планується, що найближчим часом відправлять нових маленьких пацієнтів.

Читайте також:
врачи израиляЇдуть туди, де немає доступу до медицини: 300 ізраїльських медиків допомагають українцям у постраждалих районах

Загалом за час повномасштабної війни в Україні Ізраїль відправив до країни 10 швидких та понад 500 т гуманітарної допомоги, серед якої – медикаменти, витратні матеріали, аптечки та турнікети.

Також влада країни надала польовий шпиталь, який півтора місяця працював на Львівщині, завдяки цьому допомогу було надано 6 тис. українських пацієнтів.

Джерело
МОЗ
Теги
Ізраїль, Війна в Україні, Лікарні, медична допомога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь