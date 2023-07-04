Фахівці Міністерства охорони здоров’я України пояснили, хто має право на медичну евакуацію для лікування в закордонних клініках і куди звертатися з цього приводу.

– МОЗ разом із міжнародними партнерами від початку війни евакуюють пацієнтів до клінік Європи, де вони отримують необхідне лікування та подальшу реабілітацію, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Насамперед до закордонних клінік спрямовуються:

пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (у разі опіків);

діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

діти з орфанними захворюваннями.

На сьогодні громадяни України можуть скористатися кількома маршрутами медичної евакуації:

можна звернутися в обласну лікарню до лікаря відповідної спеціальності на консультацію і запитати під час консультації про можливість лікування за кордоном;

самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації тяжкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть у розділі Громадянам на сайті МОЗ;

третій маршрут стосується подання на евакуацію за кордон поранених військовослужбовців, що здійснюється через командування Медичних сил України.

У МОЗ зазначили, що кожен випадок медичної евакуації потребує окремого підходу, однак, зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до двох тижнів.

У разі потреби в сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність подальшого післяопераційного догляду пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі.