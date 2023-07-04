Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Лікування за кордоном: у МОЗ пояснили, хто має право на медевакуацію

4 Липня 2023, 09:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України пояснили, хто має право на медичну евакуацію для лікування в закордонних клініках і куди звертатися з цього приводу.

– МОЗ разом із міжнародними партнерами від початку війни евакуюють пацієнтів до клінік Європи, де вони отримують необхідне лікування та подальшу реабілітацію, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Читайте також:
ліки в джинсахЧи можна безоплатно отримати антидепресанти та заспокійливі: роз’яснює МОЗ

Насамперед до закордонних клінік спрямовуються:

  • пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
  • пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (у разі опіків);
  • діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
  • дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
  • діти з орфанними захворюваннями.

На сьогодні громадяни України можуть скористатися кількома маршрутами медичної евакуації:

  • можна звернутися в обласну лікарню до лікаря відповідної спеціальності на консультацію і запитати під час консультації про можливість лікування за кордоном;
  • самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації тяжкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть у розділі Громадянам на сайті МОЗ;
  • третій маршрут стосується подання на евакуацію за кордон поранених військовослужбовців, що здійснюється через командування Медичних сил України.

У МОЗ зазначили, що кожен випадок медичної евакуації потребує окремого підходу, однак, зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до двох тижнів.

У разі потреби в сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність подальшого післяопераційного догляду пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі.

Джерело
МОЗ
Теги
Евакуація лікування МОЗ України Поради хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь