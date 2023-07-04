Фахівці Міністерства охорони здоров’я України пояснили, хто має право на медичну евакуацію для лікування в закордонних клініках і куди звертатися з цього приводу.
– МОЗ разом із міжнародними партнерами від початку війни евакуюють пацієнтів до клінік Європи, де вони отримують необхідне лікування та подальшу реабілітацію, – йдеться в повідомленні МОЗ.
Насамперед до закордонних клінік спрямовуються:
- пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (у разі опіків);
- діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
- дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
- діти з орфанними захворюваннями.
На сьогодні громадяни України можуть скористатися кількома маршрутами медичної евакуації:
- можна звернутися в обласну лікарню до лікаря відповідної спеціальності на консультацію і запитати під час консультації про можливість лікування за кордоном;
- самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації тяжкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть у розділі Громадянам на сайті МОЗ;
- третій маршрут стосується подання на евакуацію за кордон поранених військовослужбовців, що здійснюється через командування Медичних сил України.
У МОЗ зазначили, що кожен випадок медичної евакуації потребує окремого підходу, однак, зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до двох тижнів.
У разі потреби в сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність подальшого післяопераційного догляду пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі.