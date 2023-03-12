Влада Нідерландів скасувала всі вимоги і обмеження, пов’язані з коронавірусною інфекцією. Відтепер більше не потрібно робити Covid-тести і йти на самоізоляцію в разі позитивного результату.

Як заявив глава МОЗ Нідерландів Ернст Кейперс, Covid-19 будуть тепер лікувати як будь-яку іншу інфекцію дихальних шляхів. До вірусу будуть підходити так само, як і до інших респіраторних інфекцій.

– Тепер ви дійсно можете назвати це різновидом грипу, – сказав міністр охорони здоров’я.

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За його словами, Covid-19 ніколи не зникне, але майже все населення країни має такий захисний імунітет, що наслідки набагато менш серйозні, ніж раніше.

Кейперс додав, що хворих на коронавірус все ще приймають щодня. Наразі в лікарнях перебувають близько 900 інфікованих.

Джерело: NOS