У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова відкрилося відділення воєнної кардіохірургії. У ньому надають високоспеціалізовану медичну допомогу військовослужбовцям з бойовими травмами серця, пораненнями грудної клітки і серця.

Цей напрям почали розвивати в інституті Амосова у 2014 році. Вже тоді фахівці інституту отримали значний досвід в лікуванні поранених, а інститут швидко інтегрувався у військову медицину.

Спільно з військовими медиками видали Атлас бойової хірургічної травми (досвід АТО/ООС) та Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок. Також розробили показання щодо евакуації пораненого безпосередньо до кардіохірургічного стаціонару, показання до видалення стороннього тіла після проникаючого вогнепального поранення грудної клітки та рекомендації щодо ведення пацієнта, коли уламок лишається у серці.

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В інституті Амосова впроваджують нові методики допомоги пацієнтам з тяжкими мінно-вибуховими пораненнями, що розроблені спільно з військовими медиками, Зокрема, вилучення, за допомогою магнітів, металевих уламків з серця тощо.

Загалом, з червня 2014 року до початку грудня цього року в інституті Амосова пролікували 597 учасників російсько-української війни, які мали патологію серця та магістральних судин. З них – 40 з бойовою травмою серця та судин. Пацієнтам було виконано 426 інтервенцій.

За словами директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова академіка Василя Лазоришинця, у структурі поранень грудної клітки перикард, серце та великі судини ушкоджуються у 10-15%.

– Найбільша загроза життю виникає внаслідок мінно-вибухових і кульових поранень у серце, летальність при проникаючих пораненнях серця сягає 55-94%. До бойової травми серця належать також закриті ушкодження серця і магістральних судин або міграція уламків в серцеві порожнини.

Повномасштабна війна РФ проти Україна змусила перейти систему охорони здоров’я на військові рейки. У медичних закладах були сформовані багатопрофільні мультидисциплінарні команди. Академічні, військові, муніципальні та заклади системи МОЗ об’єдналися в єдиний медичний простір

Від початку повномасштабної російської агресії і інститут Амосова став, фактично, багатопрофільним військовим госпіталем.

Як наголосив академік Лазоришинець, лікарі медзакладу несуть місію, визначену засновником інституту. Під час Другої світової війни, Микола Амосов був військовим хірургом у польовому пересувному госпіталі, в якому за період війни лише п’ять хірургів прооперували понад 50 тис. поранених.

Джерело: НІССХ