Київська область стала першим деокупованим великим регіоном після початку повномасштабного вторгнення. Але медична інфраструктура тут у багатьох місцях зруйнована, більшість аптек закриті. Все це не дозволяє місцевим жителям повноцінно піклуватися про своє здоров’я.

Тож справжнім порятунком стали мобільні бригади медиків, про які розповіли журналісти Фактів ICTV. Медики приїжджають до людей в села і містечка Київщини, щоб проконсультувати і полікувати.

Зараз дивляться

У село Горенка в березні летіли російські міни, артилерійські снаряди і навіть авіабомби. У найспекотніші дні з 8 тис. осіб тут залишалися півтори сотні. На їхніх очах часто горіли їхні ж будинки.

Від таких стресів у багатьох загострилися хвороби. Люди потребують і ліків, і медичної допомоги. Єдиний сільський сімейний лікар – на фронті. Є педіатр, проте дорослих він охопити не може: і з дітьми кожен день аншлаг.

З квітня першими заїхали Лікарі без кордонів. Згодом приєдналися й інші організації.

Зараз тут працюють фахівці з гуманітарної організації Лікарі світу. У мобільній групі – лікар, медсестра і психолог. З собою мають обладнання для кардіограми, вимірювання рівня цукру і тиску. А також надають безкоштовно препарати на цілий місяць.

Також своїми бригадами медиків виїжджають і професіонали ГО Академія сімейної медицини. Зробили понад 90 виїздів на Київщину.

За їхніми словами, хоч і не завжди у медиків є умови, але вони намагаються дістатися до кожного села. Іноді доводиться приймати людей прямо на лаві посеред вулиці.

Проєкт мобільних бригад показав себе ефективним. Тому, крім Київщини, цей досвід планується розширити на Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Черкащину, Хмельниччину та Волинь.

– Ми бачимо, що це потрібно, і тому ми будемо підтримувати цей проєкт доти, поки всюди не запрацює мережа аптек, поки не відновиться система медицини, – заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

А потреба дійсно є, оскільки навіть у розбиті населені пункти щодня повертається населення, якому також потрібна допомога.

І всі без винятку потребують психологічної підтримки. Тому ці фахівці є фактично в кожній мобільній групі.

Сьогодні загалом понад 150 організацій під егідою ВООЗ підтримують Україну, зокрема, медикаментами, витратними матеріалами та транспортом.