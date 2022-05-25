Pfizer у Давосі оголосила, що постачатиме всі свої нинішні та майбутні захищені патентами ліки та вакцини на некомерційній основі в 45 країн із низьким рівнем доходу, включаючи Афганістан та Ефіопію, а також у 18 країн з рівнем доходу нижче середнього, зокрема Гану.
Компанія Pfizer запускає угоду Здоровий мир у Давосі та обговорює з іншими фармацевтичними фірмами аналогічні кроки.
Оголошуючи про угоду про здоровіший світ на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, нью-йоркська фармацевтична компанія зобов’язалася надати всі свої продукти, доступні в США та Європі, за собівартістю до $1,2 млрд.
Pfizer раніше звинувачували в пандемічній спекуляції через величезний прибуток, який вона отримала від ліків, пов’язаних з коронавірусом, за останні два роки. Усього за три місяці компанія заробила майже $15 млрд на продажах вакцини проти Covid-19, яку вона розробила спільно з німецькою компанією BioNTech, та новою таблеткою від Covid-19 для людей з високим ризиком тяжкого захворювання.
– Ми живемо в той час, коли наука дедалі частіше демонструє здатність боротися з найруйнівнішими хворобами у світі, – сказав Альберт Бурла, виконавчий директор Pfizer. – На жаль, у нашому світі існує величезний розрив у справедливості щодо здоров’я, який визначає, хто з нас може використати ці інновації, а хто ні.
На зборах ВЕФ у Швейцарії він сказав, що інші фармацевтичні компанії підуть за цим прикладом. Таким чином, ліки будуть доступні. Але також необхідно працювати на місцях для діагностики та лікування, і для цього потрібна допомога ВООЗ, Лікарів без кордонів та багатьох інших організацій.
На звинувачення в тому, що Pfizer не хоче відмовлятися від патентів на вакцину від Covid, компанія заявила, що іншим буде складно виробляти її мРНК-вакцину – одну з двох на ринку – оскільки для цього потрібно понад 280 матеріалів від 86 постачальників у 19 країнах.
Moderna, яка робить інший укол мРНК Covid, пообіцяла не застосовувати свої патенти на вакцину проти коронавірусу в деяких країнах із низьким та середнім рівнем доходу.
В межах своєї нової ініціативи Pfizer тісно співпрацює з посадовими особами охорони здоров’я в Руанді, Гані, Малаві, Сенегалі та Уганді, щоб надати експертні знання для підтримки діагностики, навчання та підготовки лікарів і медсестер, а також для покращення інфраструктури, щоб усі ліки та вакцини могли бути доставлені тим, хто перебуває у тяжкому стані.
Президент Руанди сказав:
– Швидкий доступ до найсучасніших ліків та вакцин є наріжним каменем глобальної справедливості щодо здоров’я. Зобов’язання Pfizer за угодою встановлюють новий стандарт, який, як ми сподіваємося, наслідуватимуть інші.
Лазарус Чаквера, президент Малаві, назвав це історичною та безпрецедентною угодою, яка об’єднує осіб, що приймають рішення, з урядів, приватного сектора та громадянського суспільства.
– Це не подачка, а справжнє партнерство, – сказав він.
Pfizer працює з Фондом Білла та Мелінди Гейтс над розробкою нових продуктів, таких як вакцини для запобігання смертельному стрептококу групи B та респіраторно-синцитіального вірусу, який може становити небезпеку для дітей та літніх людей.