Pfizer у Давосі оголосила, що постачатиме всі свої нинішні та майбутні захищені патентами ліки та вакцини на некомерційній основі в 45 країн із низьким рівнем доходу, включаючи Афганістан та Ефіопію, а також у 18 країн з рівнем доходу нижче середнього, зокрема Гану.

Компанія Pfizer запускає угоду Здоровий мир у Давосі та обговорює з іншими фармацевтичними фірмами аналогічні кроки.

Оголошуючи про угоду про здоровіший світ на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, нью-йоркська фармацевтична компанія зобов’язалася надати всі свої продукти, доступні в США та Європі, за собівартістю до $1,2 млрд.

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Pfizer раніше звинувачували в пандемічній спекуляції через величезний прибуток, який вона отримала від ліків, пов’язаних з коронавірусом, за останні два роки. Усього за три місяці компанія заробила майже $15 млрд на продажах вакцини проти Covid-19, яку вона розробила спільно з німецькою компанією BioNTech, та новою таблеткою від Covid-19 для людей з високим ризиком тяжкого захворювання.

– Ми живемо в той час, коли наука дедалі частіше демонструє здатність боротися з найруйнівнішими хворобами у світі, – сказав Альберт Бурла, виконавчий директор Pfizer. – На жаль, у нашому світі існує величезний розрив у справедливості щодо здоров’я, який визначає, хто з нас може використати ці інновації, а хто ні.

На зборах ВЕФ у Швейцарії він сказав, що інші фармацевтичні компанії підуть за цим прикладом. Таким чином, ліки будуть доступні. Але також необхідно працювати на місцях для діагностики та лікування, і для цього потрібна допомога ВООЗ, Лікарів без кордонів та багатьох інших організацій.

На звинувачення в тому, що Pfizer не хоче відмовлятися від патентів на вакцину від Covid, компанія заявила, що іншим буде складно виробляти її мРНК-вакцину – одну з двох на ринку – оскільки для цього потрібно понад 280 матеріалів від 86 постачальників у 19 країнах.

Moderna, яка робить інший укол мРНК Covid, пообіцяла не застосовувати свої патенти на вакцину проти коронавірусу в деяких країнах із низьким та середнім рівнем доходу.

В межах своєї нової ініціативи Pfizer тісно співпрацює з посадовими особами охорони здоров’я в Руанді, Гані, Малаві, Сенегалі та Уганді, щоб надати експертні знання для підтримки діагностики, навчання та підготовки лікарів і медсестер, а також для покращення інфраструктури, щоб усі ліки та вакцини могли бути доставлені тим, хто перебуває у тяжкому стані.

Президент Руанди сказав:

– Швидкий доступ до найсучасніших ліків та вакцин є наріжним каменем глобальної справедливості щодо здоров’я. Зобов’язання Pfizer за угодою встановлюють новий стандарт, який, як ми сподіваємося, наслідуватимуть інші.

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Лазарус Чаквера, президент Малаві, назвав це історичною та безпрецедентною угодою, яка об’єднує осіб, що приймають рішення, з урядів, приватного сектора та громадянського суспільства.

– Це не подачка, а справжнє партнерство, – сказав він.

Pfizer працює з Фондом Білла та Мелінди Гейтс над розробкою нових продуктів, таких як вакцини для запобігання смертельному стрептококу групи B та респіраторно-синцитіального вірусу, який може становити небезпеку для дітей та літніх людей.