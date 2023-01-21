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Ліки й обладнання для прифронтових лікарень: благодійники витратили 17 млн грн на найнеобхідніше для медиків

21 Січня 2023, 15:41
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

З початку повномасштабного  вторгнення в Україні ворог знищив сотні медичних закладів, а люде залишив без можливості отримати медичну допомогу.

Тим лікарням, що працюють, часто не вистачає найнеобхіднішого, як от ліків, наприклад. Їм допомагають волонтери і благодійники.

Зараз дивляться

Так п’ять лікарень на Донеччині отримали препаратів і обладнання на 17 млн грн. Ці кошти пожертвували клієнти Приватбанку.

У Краматорську, незважаючи на те, що стемніло, розвантажують велику машину з найнеобхіднішим для медиків, які працюють у прифронтових містах.

Так виглядає склад однієї з лікарень Краматорська.

Всі ці запаковані коробки – це ліки від благодійників і небайдужих українців.

У цьому медзакладі роботи лікарям побільшало.

Сюди привозять пацієнтів не тільки з міста, але й з навколишніх населених пунктів.

– Зараз дуже багато дуже запущених пацієнтів, – говорить гендиректор Клінічної лікарні№2 Андрій Опришко. –  Тому що люди з-під Кремінної, Лиману і з під Бахмуту, які знаходяться біля лінії зіткнення, не мають адекватної медичної допомоги

Серед розвантаженого і новенькі ліжка, дорогий рентген апарат і  кардіографи. Все це вдалося закупити завдяки Благодійному Фонду Приватбанку. Клієнти фінустанови пожертвували на це обладнання і ліки 17 млн грн.

Директор Східного  макрорегіонального управління Приватбанку Едуард Фільчаков розповів:

– У нас при кожній операції є можливість  відрахувати на благодійність: або на допомогу ЗСУ, або на якийсь конкретну адресну допомогу.

На Донеччині росіяни активно знищують не лише  житлові квартали, але й медичну інфраструктуру. Біля лінії фронту вони пошкодили десятки медичних закладів. Через безпекову ситуацію, приміром в тому ж Бахмуті навіть аптеки не працюють.

– Люди навіть не мають можливості  купити ліки, – сказала координаторка БО Центру волонтерства і захисту Маріанна Білик. – А деякі аптеки ставлять націнку у два-три рази дорожче.

Що таке важкі пацієнти Маріанна знає не з чуток. За фахом вона хірург, але нині активно займається волонтерством. Спочатку ліками і медтехнікою допомагали на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини. Тепер же привезла на Донеччину. Каже, це найгарячіша точка на фронті і тут лікарям найважче.

– Вони рятують як цивільних, так і також хлопців, які стоять за нас. Тому наше завдання – максимально їм допомогти. Ми мусимо зберегти їхні  життя.

Гуманітарну медичну допомогу отримали ще кілька лікарень Краматорська і Курахового. Ліків, які закупили благодійники має вистачити на кілька місяців. А деяке отримане обладнання місцеві лікарні не мали навіть до війни.

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