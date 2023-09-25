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Ліки стануть більш доступними: уряд змінив мінімальні площі аптек у селах та селищах

25 Вересня 2023, 11:49
Ольга Боднарчук редактор
Ліки стануть більш доступними: уряд змінив мінімальні площі аптек у селах та селищах
Джерело: Pixabay

Український уряд прийняв рішення про дозвіл на менші аптеки у селищах та селах.

Згідно з офіційним повідомленням, тепер у селах та селищах дозволено відкривати аптеки меншою площею, що зробить медичні препарати більш доступними для жителів віддалених населених пунктів.

На сьогоднішній день лише 11% українських сіл мають аптечні пункти.

Зараз дивляться

Більше 20 тис. сільських населених пунктів залишаються без аптечних закладів.

На форумі Доступні ліки-2023, обговорювалася проблема недостатньої кількості аптек в селах.

Українські експерти та міжнародні партнери висловили обурення через цю ситуацію.

Декілька днів тому уряд вніс зміни до мінімальних площ аптек у сільській місцевості.

Зараз загальна мінімальна площа аптек становить не менше 30 кв. м для селищ та не менше 18 кв. м для сіл.

Серед інших недавніх законодавчих ініціатив, прийнятих для полегшення доступу до ліків, варто відзначити закони про договори керованого доступу, які дозволяють закуповувати дороговартісні ліки за зниженою ціною, та закон про електронну торгівлю, який дозволяє отримувати ліки поштою.

Всі ці заходи спрямовані на досягнення головної мети – забезпечити наявність аптек в кожному населеному пункті і зробити ліки доступними для всіх мешканців України.

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Джерело: Михайло Радуцький 

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аптечка Доступні ліки Ліки
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