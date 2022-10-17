Пацієнти в Україні, що страждають на епілепсію, можуть отримувати необхідні ліки безоплатно, повідомляє НСЗУ.

Щоб отримати такі ліки, потрібно звернутися до лікаря – невролога або психіатра.

Лікар має створити та внести до Електронної системи охорони здоров’я план лікування. Після чого спеціаліст випише перший електронний рецепт на препарат за програмою Доступні ліки.

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Якщо план лікування вже є, то рецепт зможе виписати навіть ваш сімейний лікар. Тож обирайте самі, до кого звертатися зручніше.

Загалом до програми Доступні ліки входить 27 торговельних назв лікарських засобів для лікування епілепсії. П’ять із них пацієнти можуть отримати в аптеках безоплатно, інші з доплатою.

Отримати ліки за рецептом можна в аптеці, яка має контракт з НСЗУ. Дізнатися адресу такої аптеки, в якій вам зручніше придбати препарати, також можна за номером контакт-центру 16-77.

Джерело: НСЗУ