Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Ліки від епілепсії безкоштовно: як українці можуть їх отримати

17 Жовтня 2022, 11:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
таблетки
Джерело: Depositphotos

Пацієнти в Україні, що страждають на епілепсію, можуть отримувати необхідні ліки безоплатно, повідомляє НСЗУ.

Щоб отримати такі ліки, потрібно звернутися до лікаря – невролога або психіатра.

Лікар має створити та внести до Електронної системи охорони здоров’я план лікування. Після чого спеціаліст випише перший електронний рецепт на препарат за програмою Доступні ліки.

Зараз дивляться

Якщо план лікування вже є, то рецепт зможе виписати навіть ваш сімейний лікар. Тож обирайте самі, до кого звертатися зручніше.

Загалом до програми Доступні ліки входить 27 торговельних назв лікарських засобів для лікування епілепсії. П’ять із них пацієнти можуть отримати в аптеках безоплатно, інші з доплатою.

Читайте також:
Ліки від епілепсії безкоштовно: як українці можуть їх отриматиЯку медичну допомогу в стаціонарах можна отримати безоплатно – НСЗУ

Отримати ліки за рецептом можна в аптеці, яка має контракт з НСЗУ. Дізнатися адресу такої аптеки, в якій вам зручніше придбати препарати, також можна за номером контакт-центру 16-77.

Джерело: НСЗУ

Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь