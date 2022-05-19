Дуже багато людей полюбляють голубці, але мало хто витрачає на них свій час. Ось і не знають наші діти, що ж воно таке голубці. Шеф Євген Клопотенко допомагає нам у цій важливій справі – економії часу – пропонуючи рецепт так званих лінивих голубців.

Капусту для лінивих голубців можна обирати будь-якого розміру, бо начинку не знадобиться загортати в окреме листя. Якщо візьмете молоду капусту, то це ще прискорить приготування смачненького.

Інгредієнти

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125 г рису

250 г води

1 цибуля

1 морква

50-70 г вершкового масла

½ качана білокачанної капусти (маленької)

500 г фаршу телячого або асорті

½ ч. л. коріандру меленого

400 г томатів (у власному соку)

200 г сметани

2-3 ст. л. соняшникової олії

сіль та перець до смаку

Фарш можна придбати готовий. Краще міксований: яловичий і свиний. Або ж зробіть самі з пісної свинини.

Капустину поріжте ножем дрібно. Моркву потріть на терці, цибулю поріжте дрібненько.

Розтопіть вершкове масло на пательні та припустіть цибулю до м’якості та прозорості. Додайте до пательні моркву і тушкуйте 3 хвилини.

Додайте нашатковану капусту і тушкуйте все разом до м’якості капусти протягом 5-7 хвилин. Доведіть овочі до смаку сіллю і перцем.

Змішайте остиглий рис, фарш і засмажку. Додайте до суміші мелений коріандр.

Ретельно перемішайте і сформуйте невеликі котлетки.

Керамічну форму для запікання змастіть соняшниковою олією та викладіть ліниві голубці в один шар.

Зробіть соус: з’єднайте нарізані томати у власному соку та сметану. Додайте сіль і перець, добре перемішайте. Сумішшю залийте форму з лінивими голубцями й запікайте в духовці на 180 градусах протягом 45-50 хвилин.

Джерело: Євген Клопотенко