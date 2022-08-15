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Ллойд Остін захворів на Covid-19

15 Серпня 2022, 21:59
Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ллойд Остін захворів на Covid-19
Джерело: Getty Images

У понеділок, 15 серпня, стало відомо про те, що глава Міноборони США Ллойд Остін захворів на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Пентагону.

Остін зазначив, що у нього виявляються слабкі симптоми захворювання.

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– Сьогодні вранці я одержав позитивний результат тесту на COVID-19. Я відчуваю слабкі симптоми і піду на п’ятиденний домашній карантин відповідно до рекомендацій Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), – сказано у заяві.

Він додав, що продовжуватиме виконувати службові обов’язки з дому.

Крім того Остін зазначив, що востаннє контактував із президентом США Джо Байденом 29 липня.

Глава Пентагону нагадав, що минулого разу хворів на коронавірус у січні. Тоді лікар сказав йому про те, що завдяки повноцінній вакцинації та двом бустерним дозам вакцини від коронавірусу хвороба протікала не так важко.

– Я продовжу наступними днями консультуватися зі своїм лікарем, – резюмував Остін.

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Теги
Коронавірус Covid-19 Коронавирус Covid-19 Пентагон
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