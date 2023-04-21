Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Ляшко анонсував ліквідацію МСЕК з 2025 року: чим замінять медико-соціальні експертні комісії

21 Квітня 2023, 12:10
Валентина Андрейко журналістка
медики

Міністерство охорони здоров’я України хоче ліквідувати Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Віктор Ляшко вже анонсував цю подію.

За його словами МСЕК перестане існувати з 1 січня 2025 року.

Структура, що проводила медико-соціальну експертизу людям, яких лікувальні заклади направляли для встановлення інвалідності, певно, вже вичерпала себе.

Особам, що мають стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм, поранень чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, потрібна сучасна система реабілітації та адаптації.

Ляшко пояснив, чому прийняття рішення відтерміновують на два роки.

Адже для відміни системи МСЕК необхідно внести зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів. Це велика і копітка робота, але МОЗ налаштовано рішуче.

Читайте також:
мозНаглядові ради при медзакладах: для чого МОЗ їх створює та чиї інтереси вони захищатимуть

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
інвалідність МОЗ України реабілітація
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь