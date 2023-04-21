Міністерство охорони здоров’я України хоче ліквідувати Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Віктор Ляшко вже анонсував цю подію.

За його словами МСЕК перестане існувати з 1 січня 2025 року.

Структура, що проводила медико-соціальну експертизу людям, яких лікувальні заклади направляли для встановлення інвалідності, певно, вже вичерпала себе.

Особам, що мають стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм, поранень чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, потрібна сучасна система реабілітації та адаптації.

Ляшко пояснив, чому прийняття рішення відтерміновують на два роки.

Адже для відміни системи МСЕК необхідно внести зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів. Це велика і копітка робота, але МОЗ налаштовано рішуче.