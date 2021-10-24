Станом на неділю, 24 жовтня, у жовтій зоні карантину залишаються лише чотири області України. Інші входять до помаранчевої або ж до червоної зон.

Так, за даними Міністерства охорони здоров’я України, в жовтій карантинній зоні залишилися: Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

До червоної зони вже перейшли шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська. Із 26 жовтня до цих регіонів приєднаються Рівненська та Миколаївська області.

Столиця України – Київ та 14 областей зараз знаходяться в помаранчевій зоні. Це: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки є попереджувальним. Він свідчить про ускладнення ситуації з Covid-19 у регіоні, через що може бути посилено карантин.

Рівень захворюваності на коронавірус по Україні зараз становить 599 на 100 тисяч населення (за норми менш як 75). Найгірша ситуація в Херсонській (1 087 на 100 тисяч), Луганській (1 070) та Сумській (1 049) областях. У Києві цей показник становить 378 на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій хворих на коронавірус не перевищений лише в шести областях: Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській та Черкаській. Найгірша ситуація – в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій та Сумській областях.

По Україні рівень госпіталізацій хворих на Covid-19 становить 86 на 100 тисяч населення (за норми менш ніж 60 на 100 тисяч). У Києві це показник становить 87,7 на 100 тисяч населення.

Показник завантаженості ліжок із киснем перевищено в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Херсонській областях.

У Києві цей показник становить 59,9 % (при нормі менш ніж 65%).