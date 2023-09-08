Високоякісна діагностика виходить за межі лабораторії та стає доступнішою. Для діагностики хвороби Альцгеймера створено новий тест, який виявляє ранні ознаки основної причини деменції.

Для цього достатньо підключити смартфон до гаджета для забору крові, почекати сім хвилин – і результат вже готовий.

Над розв’язанням цієї проблеми раніше працювали вчені всього світу, адже досі не існувало такого суперпростого, точного та надійного способу діагностування хвороби Альцгеймера.

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Хвороба виникає внаслідок генетичної схильності, травм мозку та віку. Імовірність розвитку Альцгеймера подвоюється після 65 кожні п’ять років.

– Ідея полягає в тому, що ми можемо прогнозувати, розвинеться хвороба з часом чи ні, – повідомив професор Ендрю Шоу, очільник компанії Attomarker.

За його словами, є дев’ять типів білків, які передбачають деменцію, і дослідники вже працюють над прототипом білка, який руйнується у людей, хворих на Альцгеймера.

Джерело: TheSun