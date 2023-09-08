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Лише за сім хвилин: новий тест виявляє ранні ознаки хвороби Альцгеймера

8 Вересня 2023, 19:12
Марина Мелехова редактор
пробірка з кров'ю
Джерело: Pixabay

Високоякісна діагностика виходить за межі лабораторії та стає доступнішою. Для діагностики хвороби Альцгеймера створено новий тест, який виявляє ранні ознаки основної причини деменції.

Для цього достатньо підключити смартфон до гаджета для забору крові, почекати сім хвилин – і результат вже готовий.

Над розв’язанням цієї проблеми раніше працювали вчені всього світу, адже досі не існувало такого суперпростого, точного та надійного способу діагностування хвороби Альцгеймера.

Зараз дивляться

Хвороба виникає внаслідок генетичної схильності, травм мозку та віку. Імовірність розвитку  Альцгеймера подвоюється після 65 кожні п’ять років.

– Ідея полягає в тому, що ми можемо прогнозувати, розвинеться хвороба з часом чи ні, – повідомив професор Ендрю Шоу, очільник компанії Attomarker.

За його словами, є дев’ять типів білків, які передбачають деменцію, і дослідники вже працюють над прототипом білка, який руйнується у людей, хворих на Альцгеймера.

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Джерело: TheSun

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Велика Британія Винахід хвороби
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