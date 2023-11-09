Від початку жовтня до 5 листопада в Україні 692 151 людина захворіла на ГРВІ — застуду, грип та коронавірус. За даними МОЗ, найбільша кількість пацієнтів у Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Статистика за останній тиждень

Зареєстровано 137 191 хворих , серед них 73 685 — діти віком до 17 років. Госпіталізовано 4 133 українців, серед яких 1 971 дитина. Виявлено 9 827 випадків коронавірусу, 51 людина померла.

Крім того, цього тижня на території Рівненської області завдяки секвенуванню вдалося зафіксувати підвид Омікрона – Піролу.

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МОЗ нагадує, що наразі в Україні доступні вакцини Janssen та Comirnaty. Вакцинуватися проти Covid-19 можна безоплатно в пунктах щеплення чи в амбулаторіях через сімейного лікаря.