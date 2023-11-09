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Лише за жовтень: майже 700 тис. українців захворіли на ГРВІ, грип та Covid-19

9 Листопада 2023, 16:18
Марина Мелехова редактор
лікар, лікарня, пацієнт, прийом у лікаря
Джерело: Depositphotos

Від початку жовтня до 5 листопада в Україні 692 151 людина захворіла на ГРВІ — застуду, грип та коронавірус. За даними МОЗ, найбільша кількість пацієнтів у Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Статистика за останній тиждень

Зареєстровано 137 191 хворих , серед них  73 685 — діти віком до 17 років. Госпіталізовано 4 133 українців, серед яких 1 971 дитина. Виявлено 9 827 випадків коронавірусу, 51 людина померла.

Крім того, цього тижня на території Рівненської області завдяки секвенуванню вдалося зафіксувати підвид Омікрона – Піролу.

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МОЗ нагадує, що  наразі в Україні доступні вакцини Janssen та Comirnaty. Вакцинуватися проти Covid-19 можна безоплатно в пунктах щеплення чи в амбулаторіях через сімейного лікаря.

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Джерело
МОЗ
Теги
вірус грипу грві Грип в Україні Коронавірус Covid-19 хвороби
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