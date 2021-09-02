Литва вакцинувала від коронавірусу значну частину населення. У країні щеплення зробили 70% дорослих громадян.

Згідно з інформацією, одну дозу вакцини отримали понад 1,6 млн осіб, дві – 1,5 млн.

Крім того, триває й імунізація підлітків, зокрема однією дозою щеплено понад чверть осіб віком від 12 до 15 років.

Також уколи отримали приблизно шість з десяти мешканців віком 16-24 та 25-34 років, і найстарші громадяни, яким виповнилося понад 80 років.

Загалом у віковій категорії 35-79 років 70% отримали щеплення, а у групах 65-69 та 70-74 років рівень вакцинації становить 78,2%.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Спочатку вакцинували осіб, які перебувають у групі ризику – медиків, військових, освітян. Пізніше до цього процесу долучили доросле населення, потім – вагітних та дітей.

Водночас окремі країни ЄС, Ізраїль та Японія демонструють швидкі темпи імунізації.

Україна, де уколи почали робити з кінця лютого 2021 року, поки що не може похизуватися такими результатами.

Джерело: LRT